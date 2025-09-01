Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, 158,98 gram sentetik uyuşturucu, 226 sentetik hap, 3 tabanca, 46 fişek, hassas terazi, 104 bin lira ve 160 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, 13 farklı suçtan aranan firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.