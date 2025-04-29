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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, haplar ve silah ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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