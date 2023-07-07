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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 511 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve satan 2 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 511 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Kenevir Niğde Güncel Haberler

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