Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 511 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve satan 2 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 511 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.