Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Niğde'nin Bor ilçesinde evde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Niğde'nin Bor ilçesinde evde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 200 gram bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. AA / Abdullah Özkul - Güncel Niğde Bor Güncel Haberler

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