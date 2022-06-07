Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesinde evde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde evde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Evde yapılan aramada 200 gram bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Bor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title