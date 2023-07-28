Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 580 Gram Esrar Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesi ile Ağcaşar köyünde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte 3 tüfek, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 kilo 580 gram esrar ve 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesi ile Ağcaşar köyünde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 3 tüfek, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 kilo 580 gram esrar ve 29 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title