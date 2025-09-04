Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 727 Gram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 727 gram kubar esrar ve 33 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesinde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste ve arazide yaptığı aramada 727 gram kubar esrar ve 33 kök kenevir ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
