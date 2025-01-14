Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği planlı çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.