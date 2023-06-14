Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 199 kök kenevir, 90 gram kubar esrar, 31 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak değerlendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek yer alıyor. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 199 kök kenevir, 90 gram kubar esrar, 31 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak değerlendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.