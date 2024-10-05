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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 150,42 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza, 3 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada,150,42 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza, ruhsatsız 3 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Suç

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