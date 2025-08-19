Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16,22 gram sentetik uyuşturucu, 6,65 gram esrar, 268 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
