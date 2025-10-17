Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takside arama yaptı.

Taksideki şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 190 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 cep telefonu, 8 bin 640 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.