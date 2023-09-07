Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - NİĞDE