Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucular ve para ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A, M.C.A, F.Ü. ve C.A. gözaltına alındı.
Operasyonda, 81,59 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu yapımında kullanılan kova düzeneği ve 6 bin 415 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.