Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucular ve para ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A, M.C.A, F.Ü. ve C.A. gözaltına alındı.

Operasyonda, 81,59 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu yapımında kullanılan kova düzeneği ve 6 bin 415 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Anne-babalar aman dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir

Anne-babalar dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.