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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Operasyonda 212 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Ocak'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 212 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatsız 3 av tüfeği, çift taraflı bıçak, muşta, döner bıçağı ve 72 mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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