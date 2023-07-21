Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağcaşar köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı ve birçok uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.