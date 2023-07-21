Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağcaşar köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı ve birçok uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağcaşar köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 25 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 31 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.