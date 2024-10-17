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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, 15-16 Ekim'de gerçekleştirdiği iki operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Operasyonlarda, 69,6 gram sentetik uyuşturucu, 1,24 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

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