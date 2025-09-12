Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 62,55 gram sentetik uyuşturucu, 3,13 gram esrar, 3 cam aparatı, tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.