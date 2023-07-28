Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde, 29 kök kenevir bitkisi, 3 tüfek, 1 tabanca ve fişek ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aktaş Beldesi ve Ağçaşar Köyüne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde, 29 kök kenevir bitkisi, 3 tüfek, 1 tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE