Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncel Haberler
Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde, 29 kök kenevir bitkisi, 3 tüfek, 1 tabanca ve fişek ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aktaş Beldesi ve Ağçaşar Köyüne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde, 29 kök kenevir bitkisi, 3 tüfek, 1 tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel