Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıstan 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 120,81 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
