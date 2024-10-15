Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ve silah ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-13 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakaladı.
Operasyonlarda, 176 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.