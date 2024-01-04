Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Niğde'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 950 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Niğde'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 2 şüpheli yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlediği operasyonda 950 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 4 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 16 fişek ele geçirdi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ulukışla ilçesi Hasangazi köyündeki operasyonda ise bir adreste 5,2 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, el dedektörü, 40 sikke, 2 obje, ruhsatsız av tüfeği bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.