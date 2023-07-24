Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 128 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 128 kök kenevir ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerle birlikte 128 kök kenevir ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 128 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Bademdere köyünde yasadışı kenevir ekimi yapan kişilere yönelik düzenlendiği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerle birlikte 128 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel