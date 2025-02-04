Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ocak-2 Şubat'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda, 16,41gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 27 fişek, 8 bin 270 lira ile sahte olduğu değerlendirilen 1700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.