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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
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Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. Yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ocak-2 Şubat'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda, 16,41gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 27 fişek, 8 bin 270 lira ile sahte olduğu değerlendirilen 1700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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