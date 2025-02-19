Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Niğde'nin Okçu köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Okçu köyünde düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheliyi yakaladı.
Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 3 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel