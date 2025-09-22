Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 15,51 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik hap ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15,51 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
