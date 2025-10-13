Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada L.C.G, A.E, M.H.Y ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 138,89 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram tütün, 6 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve 17 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.C.G, A.E. ve A.E. serbest bırakıldı, M.H.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
