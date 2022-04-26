Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 11-25 Nisan arasında düzenlediği operasyonlarda 30 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 6,9 gram metamfetamin, 12,68 gram eroin, 25,12 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.