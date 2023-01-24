Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı Güncel Haberler Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı. Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1-15 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri operasyonda 27 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerle birlikte 125 gram esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız, tabanca ve av tüfeği, 25 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güncel Haberler

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