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Uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu bazı kişilerin Keçikalesi Beldesi ve Karanlıkdere köyünde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 21-22 Temmuz'da düzenlendiği operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1001 kök kenevir, 1 kilogram esrar, 5 tabanca, 6 av tüfeği, 304 dolu fişek ve tabanca tamirinde kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Güncel

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