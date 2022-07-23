Uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
AA - Güncel
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı, 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı, 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu bazı kişilerin Keçikalesi Beldesi ve Karanlıkdere köyünde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 21-22 Temmuz'da düzenlendiği operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1001 kök kenevir, 1 kilogram esrar, 5 tabanca, 6 av tüfeği, 304 dolu fişek ve tabanca tamirinde kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Güncel