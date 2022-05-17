Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı - Haberler

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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 2-16 Mayıs arasında düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 84,62 gram metamfetamin, 36,77 gram eroin, 18,53 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan ikisi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Haberler

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