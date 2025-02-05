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Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimleri Devam Ediyor

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimleri Devam Ediyor
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla 620 vatandaşı bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 4 etkinlikte 620 kişiyi bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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