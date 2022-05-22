Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4) - Haberler

GENÇLİK PROGRAMI'NDAN DÖNÜYORLARDI

Niğde'de 3 kişinin ölümüne neden olan kazada devrilen otobüsün, Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi. AK Parti'li yetkililer ve kabineden bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı.

"Partimizin Adana Gençlik Programı ardından dönüş yolunda kaza geçiren kardeşlerimizden vefat eden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah'tan şifa dilerim."

Demirören Haber Ajansı / Güncel