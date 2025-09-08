Haberler

Niğde'de Tüfekli Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Niğde'de Tüfekli Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Kale Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, A.K.Ç. pompalı tüfekle A.İ.'yi bacağından yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan gözaltına alındı.

Niğde'de çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.K.Ç. ile A.İ. karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.K.Ç, pompalı tüfekle ateş ederek A.İ'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.İ, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.K.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı

Valiye yaptığı terbiyesizlik yanına kâr kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.