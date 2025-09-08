Niğde'de Tüfekli Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Niğde'nin Kale Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, A.K.Ç. pompalı tüfekle A.İ.'yi bacağından yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan gözaltına alındı.
Niğde'de çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.
Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.K.Ç. ile A.İ. karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.K.Ç, pompalı tüfekle ateş ederek A.İ'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A.İ, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan A.K.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel