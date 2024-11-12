Niğde'de Trafik Kuralları Bilgilendirmesi Yapıldı
Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücülere ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verdi. 238 kişi, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer önemli kurallar hakkında bilgilendirildi.
Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kurallarını anlattı.
Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 238 kişiyi bilgilendirdi.