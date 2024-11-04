Niğde'de Trafik Kuralları Bilgilendirmesi Yapıldı

Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri

, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 187 kişiyi bilgilendirdi.