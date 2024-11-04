Niğde'de Trafik Kuralları Bilgilendirmesi Yapıldı
Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında yapılan bilgilendirmede, polis ekipleri hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda 187 kişiye bilgi verdi.
Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Polis ekipleri
, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 187 kişiyi bilgilendirdi.