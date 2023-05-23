Niğde'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
O.Y. idaresindeki 42 ANP 821 plakalı hafif ticari araçla M.G'nin kullandığı 51 ACH 054 plakalı otomobil, Bor ilçesi Badak-Seslikaya köy yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü M.G. ile yanındaki H.G, Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel