Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Niğde'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Niğde'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

O.Y. idaresindeki 42 ANP 821 plakalı hafif ticari araçla M.G'nin kullandığı 51 ACH 054 plakalı otomobil, Bor ilçesi Badak-Seslikaya köy yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.G. ile yanındaki H.G, Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Seçim Sonuçları
Niğde Yerel Seçim Sonuçları 2019
Niğde Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Bor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title