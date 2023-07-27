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Niğde'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Çamardı-Pozantı yolunda Mahmatlı ve Elekgölü köyleri arasında meydana geldi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çamardı-Pozantı yolunda Mahmatlı ve Elekgölü köyleri arasında meydana geldi. Ünal K. yönetimindeki 51 HV 795 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Osman U. yönetimindeki 51 ABH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman U. ve minibüs sürücüsü Ünal K.'nın hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Otomobilde bulunan bir yolcu ise ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Çamardı Niğde Güncel Haberler

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