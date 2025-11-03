Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Niğde-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Hasan Hüseyin Şakacı yönetimindeki otomobil duvara çarptı. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hasan Hüseyin Şakacı yönetimindeki 51 ACM 210 plakalı otomobil, Niğde- Nevşehir kara yolu kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücü Şakacı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel