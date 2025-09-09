Haberler

Niğde'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti


Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkisinde meydana geldi. Ali Demir (36) yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Yunus Demirbaş idaresindeki 51 AR 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hurdaya dönen otomobilde sürücünün eşi Firdevs Demir (34) ve annesi Fadime Demir'in (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Ali Demir ile oğulları Muhammet Batuhan Demir (18) ve Muhammet Ali Demir (2) ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Batuhan Demir de yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
