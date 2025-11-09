Niğde'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Niğde'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yeni Çiftlik yolunda ilerleyen 51 BH 111 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Mustafa M. ve Ahmet G. hayatını kaybetti, Muhammed Hamza Ç. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel