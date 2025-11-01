Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Yaralı
Niğde-Aksaray kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Niğde- Aksaray kara yolu Tepeköy mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 42 AGN 55 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 42 YN 702 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Serhat Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
