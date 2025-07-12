Niğde'de Trafik Kazası: 1'i Ağır 16 Yaralı
Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı'nda minibüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır toplam 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Niğde'de minibüs, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.
Niğde- Adana otoyolu Eminlik Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Araçlardan ikisinin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.