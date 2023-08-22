Niğde'de trafik kazalarının görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı
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Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, kentin değişik yerlerinde meydana gelen kazaları görüntüleri yansıtıyor. Otogar ve Sabancı kavşağında trafik ışığı ihlali sonucu çarpışan otomobillerin görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi.
Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, kentin değişik yerlerinde meydana gelen kazaları görüntüleri yansıtıyor. Otogar ve Sabancı kavşağında trafik ışığı ihlali sonucu çarpışan otomobillerin görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel