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Niğde'de Trafiğe Açık Alanda Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Niğde'de trafiğe açık alanda drift atan sürücüye 36 bin 200 lira para cezası kesildi. Eski Kayseri Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntüyü inceleyerek sürücüye yüksek miktarda para cezası uyguladı.

NİĞDE'de trafiğe açık alanda drift atan sürücüye 36 bin 200 lira para cezası kesildi.

Eski Kayseri Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında trafiğe açık alanda bir otomobil sürücüsünün, diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videonun emniyetin ihbar hattına gönderilmesinin ardından görüntüyü inceleyen polis, aracın plakasından tespit ettiği ismi açıklanmayan sürücüye 36 bin 200 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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