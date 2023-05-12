NİĞDE'DE TOGG'A YOĞUN İLGİ

TÜRKİYE'nin yerli ve milli otomobili Togg, Niğde'de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Niğde Valiliği binası önüne getirilen 'Anadolu kırmızısı' rengindeki TOGG'u Vali Mustafa Koç ve Belediye başkanı Emrah Özdemir, araca binerek inceledi. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yakından inceleyip, yanında fotoğraf çektirdi. Vali Koç, Bindik, sürdük, anlatıldığının ötesinde. Gurur duymamız gereken bir ürün. Diğer yerli ve milli üretimlerimizle beraber bu arabamızla da gurur duyduk. Emeği geçen önderlik yapan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan korusun. Tekerine taş değdirmesin. Yolu açık olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gururu bizlere Türk milletine yaşattı. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız havadaydı. Yakın bir zamanda savaş uçağımız Kaan havalarda olacak. Dünyada ciddi şekilde ses getiren projelere imza atıyoruz. Dünyada sayılı ülkede bulunan TCG Anadolu gemimiz, bir savaş gemimiz var artık savaş uçağı gemimiz var. Bu hamlemiz devam edecek. Artık Türkiye yüz yılı başlıyor diye konuştu.

Daha sonra Başkan Özdemir, sürücü koltuğuna oturarak araçla şehir turu attı. Başkan Özdemir, TOGG'u Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na getirdi. Gün boyu alanda sergilenecek olan TOGG'a vatandaşlar burada da yoğun ilgi gösterdi.

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