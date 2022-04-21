Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

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Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı

Niğde'de tırın dorsesinden düşerek ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de tırın dorsesinden düşerek ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Şahinali Mahallesi Buse Sokak'taki tırın dorsesinde çadır çekmeye çalışan 15 yaşındaki Ö.A, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başını yere çarparak ağır yaralanan Ö.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde, Güncel, Haberler

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