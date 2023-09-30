Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir tırda yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza maddesi bulundu. Operasyonda 308 bin 616 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Tırda Yapılan Aramada Çok Sayıda Sentetik Ecza Maddesi Bulundu

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir tırda yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza maddesi bulundu.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler tarafından bir tırda yapılan aramamalarda 308 bin 616 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - NİĞDE