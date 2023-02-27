Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında Güncel Haberler Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen ölümlü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı. Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen ölümlü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı. Niğde- Kayseri kara yolu, Aktaş beldesi yakınlarında otomobilin tıra çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. E.G. (35) idaresindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, dün Aktaş beldesi yakınlarında önünde seyreden C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü E.G. hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Niğde Güncel Haberler

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