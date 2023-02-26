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Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Niğde'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

E.G. (35) idaresindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Aktaş beldesi yakınlarında önünde seyreden C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü E.G. hayatını kaybetti.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Niğde Güncel Haberler

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