Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Niğde'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Niğde'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. E.G. (35) idaresindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Aktaş beldesi yakınlarında önünde seyreden C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.G. hayatını kaybetti. Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Niğde Güncel Haberler

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