Niğde'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Niğde'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkisinde 34 KBJ 064 plakalı tır, aynı yönde giden 01 DJU 33 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
